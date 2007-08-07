Прес-конференція щодо нападу міліції на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також про загрозу життю громадянам Великобританії

8 серпня об 11.00 відбудеться прес-конференція з приводу нападу представників міліції Шевченківського району м. Києва на Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку по вул. Івана Франка, 4, а також про загрозу життю громадянам Великобританії, про корупцію і крадіжку власності. Учасники: член Королівської академії британських архітекторів, глава Об`єднання співвласників "Івана Франка 4", громадянин Великобританії Філіп Хадсон, представник громадської організації "Київське об`єднання власників житла" Сергій Мильцев («Інтерфакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 490-69-62.