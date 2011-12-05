9 грудня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Крок вперед, два кроки назад. Становище ЛГБТ в Україні у 2010-2011 рр.Що потрібно зробити державі для реалізації прав геїв та лесбійок в процесі європейської інтеграції».

У 1991 р.Україна першою з колишніх радянських республік скасувала кримінальне покарання за добровільні статеві стосунки між дорослими чоловіками. Минуло два десятиліття, а ситуація значно не змінилася, майже погіршилась.

Буде презентовано звіт, в якому наведені дані соціологічних опитувань, результати моніторингу дотримання прав людини щодо ЛГБТ, аналіз сучасного законодавства в цій сфері, рекомендації законодавцям та державі щодо покращення ситуації. Учасники: активісти ЛГБТ руху які представляють Центр «Наш світ», Раду ЛГБТ організацій України, Донбас-СоцПроект, Коаліцію з протидії дискримінації в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.