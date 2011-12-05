Презентація доповіді про переслідування правозахисників в Україні і світі

8 грудня 2011 року з 10 до 12 години в інформаційному агентстві УКРІНФОРМ (вул. Богдана Хмельницького 8/16) відбудеться представлення щорічної міжнародної доповіді Обсерваторії по захисту правозахисників, присвяченої ситуації з переслідуванням правозахисників та громадських активістів в світі та України й Білорусі, зокрема.

Ця Доповідь готується за оцінкою фактів переслідування правозахисників у понад 70 країнах світу й містить оцінку України в контексті ситуації з правозахисниками. Правозахисники представлять глобальну карту ситуації з правозахисниками в світі.

Організатори заходу: Міжнародна федерація за права людини (FIDH)* та Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ)*.

Доповідь оприлюднять:

Хуго Габберо, Експерт Міжнародної федерації за права людини, голова міжнародного проекту «Обсерваторія захисту правозахисників»

Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ

Олександра Матвійчук, голова правління ВО «Центр Громадянських Свобод»

Дементій Бєлий, голова Херсонської обласної організації КВУ, на власному досвіді відчув, що значить переслідування з боку влади

Участь в заході візьмуть також громадські активісти, жертви переслідувань.

* Обсерваторія по захисту правозахисників – спільна програма Міжнародної Федерації по захисту правозахисників та Всесвітньої організації проти катувань (ОМСТ) по моніторингу переслідувань правозахисників у світі, заснована в 1997 році. Щорічна доповідь публікується англійською, французькою, іспанською, російською та арабською мовами.

* Міжнародна федерація за права людини (FIDH) – це рух, що складається з 164 членських організацій, які працюють в більш ніж ста країнах. У своїй діяльності федерація спирається на дослідження, свідоцтва, кампанії і правову роботу з метою захисту та дотримання прав людини. Вже майже 90 років FIDH бореться за дотримання прав та основних свобод, захист жертв правопорушень та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав людини.

* Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) — найбільша в Україні асоціація громадських правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов`язань України в сфері прав людини та основних свобод. Українська Гельсінська спілка з прав людини була створена 1 квітня 2004 року та складається з 30 громадських правозахисних організацій-учасників. Спілка є неприбутковою та неполітичною організацією.