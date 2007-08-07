Кримський комуніст прив`язав себе до пам`ятника Леніну

У Криму перший секретар Чорноморського районного комітету Комуністичної партії України Віктор ДЕМУСЕНКО прив`язав себе до монумента Леніну і не дозволяє скинути його в море.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Кримського рескому КПУ.

За інформацією Чорноморського райкому Компартії, за вказівкою голови Оленевської сільської ради Юрія ЩОЛОКА, «було ухвалено рішення про знесення пам`ятника Леніну і скинення його в море». «На захист пам`ятника піднялись комуністи, їх підтримали місцеві жителі», - запевняють кримські активісти КПУ.

Комуністи закликали громадян Чорноморського району автономії «піднятись на захист» пам`ятника Леніну, а В.ДЕМУСЕНКО прив`язав себе до монумента.

«Можна відзначити в даному випадку політичний підтекст того, що відбувається напередодні виборів: голова Оленевської сільської ради Юрій ЩОЛОК, який віддав вказівку про знесення пам`ятника Леніну, є членом СДПУ(О). Наявний результат злиття партії СДПУ(О) і Партії регіонів, в передвиборному списку якої можна знайти представників СДПУ(О)», - заявляють в КПУ Криму.

У прес-службі повідомили, що група молоді з Кримського рескому КПУ виїхала із Сімферополя на підмогу «чорноморським» комуністам. Увечері в Чорноморському районі АРК відбудеться зібрання громадян у зв`язку з даною надзвичайною подією». «Також буде пікетований будинок сільського голови Ю.ЩОЛОКА», - попереджують комуністи