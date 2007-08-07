Кременчуцьких журналістів не пустили на засідання райради

Журналістів кременчуцьких ЗМІ не пустили на засідання сесії Автозаводської райради, на якій розглядалися, зокрема, питання продажу комунального майна.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Автозаводської райради Володимир КОВАЛЕНКО аргументував такий крок районної влади зміною в регламенті, згідно з якою кількість присутніх на сесії обмежується кількістю посадочних місць у залі після нещодавно проведеного ремонту і відсутністю заздалегідь оформленої акредитації.

Біля входу до залу журналістів зустріла охорона, міліція в конфлікт не втручалась.

У сесійному залі за журналістів заступився віце-мер Кременчука Василь ХОМЕНКО, проте його ініціативу впустити журналістів до залу засідань, як це було завжди, голова райвиконкому не підтримав.

Як відзначив випусковий редактор газети «Кременчугский Телеграф» Олег БУЛАШОВ, акредитацію на сесію журналісти ніколи не оформляли і завжди до залу їх пускали без проблем. За його словами, кременчуцькі журналісти мають намір звернутися до міської прокуратури, щоб вона дала правову оцінку тому, що відбувається