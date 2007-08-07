США заборонили в`їзд білоруським високопосадовцям

Державний департамент США розширив список білоруських чиновників, яким заборонено в’їзд в Сполучені Штати.

Як уточнили в посольстві цієї країни в Мінську, тепер на територію США заборонений в`їзд чиновникам рівня заступників міністрів і вище, а також генеральному прокуророві і його заступникам, передає Лента.ру.

Крім того, в списку фігурують старші офіцери МВС і КДБ (у званні вище підполковника), співробітники ідеологічних відділів виконкомів, члени ЦВК і виборчкомів, глава Конституційного суду і голови судів першої інстанції, а також інші чиновники і їх подружжя.

Після того, як стало відомо про посилення візового режиму з боку Вашингтона, МЗС Білорусі заявив, що готує ”адекватну відповідь”: ”Коментарі зайві. Ми вже неодноразово заявляли і про безперспективність, і про контрпродуктивність подібних рішень”, - підкреслили в прес-службі зовнішньополітичного відомства, відзначивши, що Білорусь, проте, відкрита до розвитку відносин з США.

Як повідомлялося раніше, заборона на в`їзд в США для членів уряду президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКО, а також членів сімей вищих білоруських чиновників і осіб, що мають ділові зв`язки з білоруським урядом, був введений в травні 2006 року. Тоді Білий дім заявив, що йде на такі заходи у зв`язку з фальсифікацією виборів, порушеннями прав людини і корупцією в республіці.