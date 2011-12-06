Відбудеться урочисте оголошення лауреатів «Антипремії «Будяк року 2011» - посадових осіб та державних органів, які найбільш старанно порушували права людини в 2011 році.

Серед претендентів на «Будяк» цього року: Жовтневий районний суд м. Луганська; Національний банк України; Світлана Муратова, суддя, заст.голови Київського районного суду м. Харкова; Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м.Києві; Дмитро Табачник ,міністр освіти України; Окружний адміністративний суд м. Києва; екс-міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов та інші.

Мета Антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі. Інформаційні медіа-партнери: Сайт: http://gazeta.ua/, Газета по-українськи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 12:30 09.12.2011