США скоротить допомогу країнам, в яких ображають геїв

Надання Америкою фінансової допомоги іншим країнам тепер залежатиме і від того, як там дотримуються права представників секс-меншин.

Як передає ІТАР-ТАСС, Президент США Барак ОБАМА дав таку вказівку федеральним відомствам, зокрема держдепартаменту, Пентагону, міністерствам фінансів, торгівлі і національної безпеки, Агентству міжнародного розвитку.

Як наголошується в підписаному ним меморандумі, "боротьба за припинення дискримінації представників секс-меншин - це глобальний виклик". "Вона відіграє одну з центральних ролей у виконанні Сполученими Штатами своїх зобов`язань щодо забезпечення захисту прав людини", - додав Б.ОБАМА.

Меморандумом передбачається "застосування такого важеля щодо інших країн, як надання фінансової та іншої допомоги, з метою захисту прав представників секс-меншин". Федеральним відомствам доручено "протистояти спробам запровадження кримінальної відповідальності" за гомосексуальні зв`язки, захищати тих громадян з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, які "просять надати їм притулок", "швидко реагувати на порушення прав представників секс-меншин за кордоном", "залучати міжнародні організації до боротьби з дискримінацією секс-меншин", "регулярно готувати доповіді" про випадки порушень і досягнутий прогрес.