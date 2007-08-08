В Криму стартує благодійний проект ”Україна-Росія: права дітей”

II міжнародний благодійний проект "Україна-Росія: права дітей" проходитиме 9-27 серпня в кримському таборі "Кипарисовий" Міжнародного дитячого центру "Артек" за підтримки Інформаційного центру "Добродійність в Росії".

Як повідомляє ІА REGNUM, проект розроблений і організований Всеукраїнським благодійним фондом "Молоді ініціативи" для дітей з України і Росії, які відпочивають в "Артеку". До участі в заходах буде запрошено близько 280 дітей.

Сертифіковані ЮНІСЕФ фахівці-викладачі та представники міжнародній організації "EveryChild" проведуть роз`яснювальну роботу про права дітей, їх дотримання і захист на основі "Конвенції ООН з прав дитини". Також запланована робота з учасниками за технологією "відкритий простір" ("open space").

Після проведення занять діти зможуть взяти участь в тематичному конкурсі малюнків. Переможці визначатимуться в чотирьох номінаціях: "Маю право, маю обов`язок", "Право на освіту", "Моє дозвілля", "Я і моя сім`я".

Після закінчення конкурсу малюнка переможці будуть нагороджені дипломами і пам`ятними призами. Експозиція всіх малюнків буде передана представникам засобів масової інформації, а також віддрукована в спеціальному сувенірно-подарунковому альбомі.