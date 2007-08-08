Круглий стіл в Одесі “Юридичні аспекти та зниження рисків видавничої діяльності під час передвиборчої кампанії. Останні новації та «пастки» законодавства”

9 серпня о 13.00 в Одесі відбудеться круглий стіл на теми: “Стандарти і особливості журналістики в передвиборчий період” та “Юридичні аспекти та зниження рисків видавничої діяльності під час передвиборчої кампанії. Останні новації та «пастки» законодавства”, Запрошені: президент Академії Української Преси Валерій Іванов та юрист УАВПП, спеціаліст з медіа-права Олег Целуйко. Організатор: УАВПП за підтримки Internews Network, Міжнародного Фонду «Відродження» (конференц-зал готелю "Юність", вул. Піонерська, буд 32). Потрібна акредитація. Телефони: 289-99-90, 8-066-114-46-78, e-mail: organizator@uapp.org.