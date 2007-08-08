У Москві вшанують жертв сталінських репресій

Величезний хрест в пам`ять про жертв сталінських репресій буде встановлений на колишньому полігоні для розстрілів у Бутовому на околиці Москви, де, за оцінками експертів, в 1937-1938 роках було розстріляно 20 тисяч осіб, зокрема тисячу віруючих-християн.

Як повідомляє ВВС, хрест доставлений кораблем до Москви із Соловецьких островів, де колись знаходився концентраційний табір. Хрест з сибірського кедра має висоту 12,5 метра і ширину 7,6 метра. Він виготовлявся в Соловецькому монастирі протягом 6 місяців і відплив з островів 25 червня.

Правозахисники вважають, що російська влада не шанує належним чином пам`ять про ГУЛАГ і сталінські репресії, через це пам`ять про жертви цих злочинів може бути втрачена для майбутніх поколінь: «У нас новий режим, і йому потрібні не жертви, а герої, - заявила член правозахисної організації «Меморіал» Тетяна ВОРОНІНА. - Вони вважають за краще святкувати перемогу в Другій світовій війні. Важко відчувати гордість, коли знаєш, що це зробили ваші ж люди».