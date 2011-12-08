Депутати з ПР, БЮТ і НУ-НС створили «гендерне» об'єднання

Депутати новоствореного Міжфракційного депутатського об`єднання «Рівніможливості» своїми пріоритетними задачами вважають відстоювання рівних можливостей чоловіків і жінок в суспільно-політичному житті України.

Про це УНІАН повідомила співголова об’єднання народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона нагадала, що 6 грудня ц.р. у Верховній Раді України оголошено про створення Міжфракційного депутатського об`єднання «Рівні можливості», до якого увійшли 15 депутатів різних фракцій парламенту.

Співголовами об`єднання стали: від фракції Партії регіонів - Юлія КОВАЛЕВСЬКА, від «БЮТ-«Батьківщина» - Олена КОНДРАТЮК, від НУ-НС - І.ГЕРАЩЕНКО. До об`єднання також увійшли Ольга ГЕРАСИМ`ЮК, Ольга БОДНАР, Микола ТОМЕНКО, Еліна ШИШКІНА, Борис ТАРАСЮК, Олена БОНДАРЕНКО (ПР), Олексій ПЛОТНІКОВ, Уляна МОСТІПАН, Леся ОРОБЕЦЬ, Зоя ШИШКІНА, Ірина БЕРЕЖНА, Ірина ГОРІНА.

Ініціатори створення об`єднання своїми пріоритетними задачами вважають відстоювання рівних можливостей чоловіків і жінок в питаннях здобуття роботи, освіти, доступу до медицини, участі в суспільно-політичному житті України. Зокрема, члени міжфракційної групи планують спільно працювати над прийняттям низки соціальних законопроектів та ініціатив, направлених на протидію насильства в сім’ї.

Депутати, що увійшли до об`єднання, вважають, що тема гендерної рівності є важливою для України, в тому числі в питанні сприйняття цієї проблематики суспільством і різних політичних сил, зазначила І.ГЕРАЩЕНКО.

Серед інших пріоритетів - спільна підтримка законопроектів, направлених на захист дітей, багатодітних сімей, матерів чи батьків, що одні виховують дитину. Одна із перших спільних ініціатив об’єднання - законопроект про внесення змін до Адміністративного кодексу України щодо посилення відповідальності за насильство в сім`ї. Жінки-депутати, що стали ініціаторами об`єднання, наголошують, що до сьогодні вже мали спільні успішні соціальні ініціативи, але вважають, що формалізація міжфракційного об`єднання дозволить працювати більш активно і злагоджено.

Активне залучення жінок до суспільно-політичного життя є одним з важливих пріоритетів європейської політичної культури і традиції, це є визначений пріоритет програми ООН .

Українські депутати, що увійшли до об`єднання, вважають одним із своїх завдань зміну суспільних стереотипів в питаннях гендерної політики. Також вони планують піднімати питання введення добровільних квот для більшого представлення жінок в партійних виборчих списках.

Ініціатори об`єднання вважають, що ця спільна ініціатива сприятиме пошуку порозуміння, компромісу та діалогу у поляризованому і часом конфронтаційному українському парламенті. «Переконані, що жінки-депутати різних фракцій можуть об`єднатися навколо соціально важливих тем і показати приклад всьому парламенту, що є проблеми, які нас об`єднують попри різні ідеологічні погляди», - наголошують учасники об’єднання.

У Верховній Раді України неодноразово робилися спроби створити подібне об`єднання, але одним із поштовхів для офіційної формалізації групи стала спільна робота по захисту одиноких матерів. Жінки - депутати вже реалізували низку ініціатив, зокрема, звернення до Кабінету міністрів України з вимогою відкликати законопроект про скасування матеріальної допомоги самотнім матерям.

Учасники об’єднання вважають, що Україна, яка заявляє про свої наміри стати повноправним членом Європейського співтовариства, має рахуватись із європейськими стандартами гендерної рівності, без яких довести свою орієнтованість на європейські цінності та демократичність неможливо. У своїй роботі вони планують використовувати досвід жіночих об`єднань в парламентах європейських країн, де подібні групи довели свою ефективність.

Сьогодні за рівнем представництва жінок у різних органах влади Україна посідає 113-те місце у світі і 23-тє з кінця рейтингу. Депутати групи "Рівні можливості" вважають, що цю практику потрібно змінювати. У складі нинішньої Верховної Ради України - 36 жінок, а це 8% від загального складу, що значно менше загальносвітового середнього показника - 18% та 21,9%. - у країнах Європи. У складі Кабінету Міністрів України немає жодної жінки. Зазначені показники надзвичайно далекі від показника у 30%, який зобов‘язалась продемонструвати Україна у 2015 році, ратифікувавши Конвенцію ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та приєднавшись до Декларації Тисячоліття ООН, яка визначає глобальні Цілі Розвитку Тисячоліття.

Учасники об’єднання констатують, що існує суттєва різниця у заробітній платі жінок і чоловіків. При однаковому рівні вищої освіти жінок і чоловіків - за однакову роботу жінки отримують зарплату на 23% меншу, ніж чоловіки. За межею бідності в Україні живуть 18,7% жінок. Насильство в сім`ї і торгівля людьми в Україні мають гендерне забарвлення. Більше 90% жертв домашнього насильства і 80% жертв торгівлі людьми – це жінки.

Виступаючи за досягнення гендерної рівності, учасники об’єднання наголошують на подоланні дискримінації як щодо жінок, так і до проявів гендерної нерівності щодо чоловіків.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, депутати вважають, що робота об`єднання сприятиме об`єднання зусиль законодавчої влади та громадського сектору щодо захисту прав жінок, активізації діалогу з неурядовими громадськими організаціями, що опікуються гендерною політикою, темою рівних можливостей.