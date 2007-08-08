Медіа-профспілка оголошує про збір коштів для незаконно звільнених журналістів

Київська незалежна Медіа-профспілка домовилась із депутатом п‘ятого скликання від Партії регіонів Ганною ГЕРМАН про співпрацю в рамках фінансування фонду підтримки журналістів, незаконно звільнених з роботи.

Про це йшлося на зустрічі представників Київської незалежної Медіа-профспілки з депутатом від Партії регіонів у вівторок, повідомляє прес-служба КНМП.

При цьому Ганна ГЕРМАН висловила бажання вступити до Медіа-профспілки як людина, що має журналістську освіту. Також вона планує увійти до складу наглядової ради фонду, аби контролювати розподіл коштів.

Сторони домовились, що фонд фінансово підтримуватиме кожного журналіста, незаконно позбавленого зарплати або звільненого з роботи з економічних чи політичних мотивів.

Спеціальний рахунок для підтримки незаконно звільнених журналістів існує у Київській незалежній Медіа-профспілці з листопада 2004 року. Його було створено під час боротьби з цензурою у центральних ЗМІ. Медіа-профспілка підкреслює, що кошти у фонд підтримки незаконно звільнених журналістів може перерахувати будь-яка фізична або юридична особа.

Реквізити Спецрахунку: розрахунковий рахунок 26008013363453 в КМФ АКБ "Укрсоцбанк" МФО 322012 код 26385397. Призначення платежу – "благодійний внесок на підтримку незалежних журналістів".

Зі свого боку, Медіа-профспілка обіцяє щомісяця оприлюднювати список благодійників і суму перерахованих ними коштів, а також імена людей, які отримають допомогу, на сайті Медіа-профспілки www.profspilka.org.ua.