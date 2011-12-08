Акцію протесту у Москві проганяють з площі Революції через «Теремок»

Влада Москви запропонувала перенести мітинг опозиції проти нечесних виборів до Держдуми РФ 10 грудня з площі Революції на Болотну площу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Лівого фронту».

«8 грудня уряд Москви зв`язався з організаторами мітингу, запропонувавши перенести захід із площі Революції на Болотну в зв`язку з тим, що попередньо вибраний майданчик не вміщатиме всіх бажаючих», - йдеться в повідомленні.

За даними «Лівого фронту», на даний момент у соціальних мережах висловили бажання взяти участь в акції понад 50 тисяч осіб.

Також повідомляється, що заявники мітингу готові розглянути такий варіант за умови, що уряд Москви узгодить захід на Болотній площі в найкоротші терміни й кількістю від 10 тисяч до 20 тисяч осіб. Інакше організатори не готові погодитися на пропозицію уряду й проводитимуть мітинг там, де він уже узгоджений.

Водночас, прес-служба префектури Центрального адміністративного округу Москви поширила повідомлення, що 10 грудня на площі Революції відкриється перший у світі Льодовий театр. Москвичі й гості столиці зможуть подивитися казку «Теремок».

Як повідомляв УНІАН, влада російської столиці узгодила проведення акцій опозиції на площі Революції за участі не більше 300 осіб.