Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про вибори народних депутатів України», ухвалений Верховною Радою 17 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ вітає консолідацію усіх політичних сил Верховної Ради довкола закону про вибори.

Як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, новий закон готувався за участю вітчизняних і міжнародних експертів, відповідає світовим стандартам демократії і є виконанням відповідних міжнародних зобов’язань.

Президент України вважає, що наступні парламентські вибори, які відбудуться відповідно до цього закону, будуть демократичними і засвідчать вільне волевиявлення українського народу, відзначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Закон встановлює 5% виборчий бар`єр.

Згідно з законом, у виборчому бюлетені не буде графи «проти всіх».

Виборчий процес чергових виборів розпочинається за 90 днів до дня голосування.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Усі партії – суб’єкти виборчого процесу - мають рівні права і можливостібрати участь у виборчому процесі. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути висунутий кандидатом та обраним депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування.

Відповідно до закону, вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе всю територію України, та у 225 одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі. Виборчі дільниці утворюються з чисельністю від двадцяти до двох тисяч п’ятисот виборців.

Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, та коштів виборчих фондів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному округу, кандидат у депутати в одномандатному окрузі для фінансування своєї передвиборної агітації зобов’язані утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим законом.

Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб Добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат, кандидата у депутати в одномандатному окрузі – двадцяти розмірів мінімальних заробітних плат. Власні кошти партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються на відповідний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду: іноземцям та особам без громадянства; анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

Окрім того, партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації кандидатів у депутати вносить в безготівковому порядку на спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в розмірі двох тисяч мінімальних розмірів заробітної плати. Партія, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування, до подання документів Центральній виборчій комісії для реєстрації вносить на спеціальний рахунок ЦВК грошову заставу в розмірі дванадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

Відповідно до закону, забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

Забороняється розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та в середині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщення пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування.