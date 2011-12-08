Прокуратура не знайшла складу злочину у смерті Конопльова

Складу злочину в смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадія Конопльова, який загинув під час демонтажу намету 27 листопада, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прокурор Донецької області Володимир ВИШИНСЬКИЙ.

«За відсутності події злочину за фактом смерті й за відсутності складу злочину за фактом дій працівників міліції, МНС і медиків учора, 7 грудня, слідчим відділом ухвалено рішення про відмову у порушенні кримінальної справи», - сказав прокурор.

За його словами, «в ході прокурорської перевірки дано оцінку діям працівників МНС, міліції та медпрацівникам і встановлено, що їхні дії не суперечать законодавству й не мають причинно-наслідкового зв`язку з настанням смерті Г.Конопльова».

На зауваження журналістів, чи означає це, що Г.Конопльов усе одно б помер, незважаючи на події, що відбувалися, пов`язані з демонтажем намету, В.ВИШИНСЬКИЙ зазначив, що це питання треба адресувати медикам. Говорячи про причини смерті, прокурор повідомив: «Виходячи з матеріалів перевірки, в тому числі й висновку судових медиків, причиною смерті Геннадія Конопльова стала недостатність коронарного кровообігу з клінічними пошкодженнями міокарду, яка розвинулася на фоні хронічної ішемічної хвороби серця, що була у Г.Конопльова». При цьому В.ВИШИНСЬКИЙ додав, що «згідно з актом судово-медичного дослідження, тілесних ушкоджень, які були б причиною смерті Г.Конопльова, не встановлено», також при судово-токсикологічному дослідженні в організмі померлого продуктів отруєння чадним газом не виявлено.

В.ВИШИНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що під час демонтажу намету присутність державних виконавців була необов`язковою. Крім того, прокурор підкреслив, що з тих відеозйомок, які проводила міліція, слідує, що Г.Конопльов у момент демонтажу намету перебував за його межами.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.

У свою чергу В.ПШОНКА доручив прокуратурі Донецької області здійснити перевірку причин і обставин смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку.