Черновецький хоче вигнати із столичних шкіл не зареєстрованих у Києві дітей

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив про те, що у столичних школах повинні навчатися лише діти, зареєстровані в Києві.

Як повідомляє «Газета по-українськи», за його дорученням, школи за два тижні мають з’ясувати, скільки дітей чи їхніх батьків не зареєстровані в Києві, але проживають у столиці. За попередніми підрахунками КМДА, третя частина столичних школярів – не кияни.

Мер вважає, що ці діти створюють "велике навантаження" на навчальні заклади міста. "За радянських часів, до реч, діти повинні були навчатися за місцем прописки", – заявив Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

"Дуже складно визначити, хто зі столиці, а хто – ні, – стверджує начальник управління відділу освіти й науки Лідія ГРИНЕВИЧ. – Тому що при вступі зі школяра не вимагають відповідних документів".

Тим часом юристи вже виступили проти нововведення Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яке порушує законні права українських дітей. "Згідно Закону Про середню освіту (ст.6 п.1), громадянин України незалежно від кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, соціального походження і найголовніше місця проживання, може здобути безкоштовну повну середню освіту в державних і комунальних учбових закладах. Тому будь-яке обмеження може бути розцінене як пряме порушення закону України," – заявляє Микола ЛУК`ЯНЕНКО, директор юридичного департаменту ТОВ Данко, повідомляє Кореспондент.net.