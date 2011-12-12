Міліція в об’єктиві: авторів кращих фото-, відеоробіт та публіцистики про права людини в міліції нагородять у Києві

16 грудня о 12.00 в кнайп-клубі „Купідон” (вул. Пушкінська 1-3/5, перехрестя вул. Прорізної і Пушкінської біля ст.м. „Хрещатик”) відбудеться підведення підсумків конкурсу, що проводився в рамках всеукраїнської моніторингової кампанії „Міліція під контролем”.

Конкурс на кращу фото-, відеороботу чи публіцистичний матеріал на тему дотримання прав людини працівниками міліції проводився протягом листопада 2011 року за ініціативи Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів та за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Журі визначить переможців у трьох номінаціях: “Українська міліція – крок у Європу”, “Іржа міліцейського мундиру”, “Народ та міліція – час порозумітися”.

На церемонію нагородження запрошені переможці конкурсу з усієї країни, експерти-правозахисники, журналісти, представники українських та міжнародних громадських організацій.

Під час заходу гості зможуть побачити фото- та відеороботи, які отримали найвищі оцінки членів журі, поспілкуватись з авторами робіт, почути відгуки експертів стосовно перспектив такої творчої форми контролю міліції з боку громадян. Адже метою проведення конкурсу було привернення уваги до проблеми дотримання прав людини правоохоронцями. Крім того, матеріали конкурсантів покликані показати самим правоохоронцям, які недоліки у їх роботі хвилюють суспільство і спонукати їх до покращення ситуації.

Також під час заходу будуть коротко представлені підсумкові результати всеукраїнської моніторингової кампанії „Міліція під контролем”, своїми враженнями поділяться активісти кампанії.

Після підведення підсумків усі гості заходу матимуть змогу поспілкуватись в неофіційній атмосфері.