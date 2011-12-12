Янукович отримав “Золотий будяк” від правозахисників (фото)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ отримав антипремію “Золотий будяк-2011”.

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомила представник Центру інформації про права людини Тетяна ПЕЧОНЧИК.

За її словами, Президент отримав свою нагороду “за систематичне використання своїх повноважень для обмеження прав і свобод та байдужість до масових порушень прав людини”.

Т.ПЕЧОНЧИК зазначила, що відповідний диплом та будяк будуть направлені В.ЯНУКОВИЧУ від імені Української Гельсинської спілки з прав людини.

“Вчора Міжнародна федерація за права людини (FIDH) повідомила, що цього року Україну вперше включено до звіту про країни, де переслідують правозахисників”, – наголосила Т.ПЕЧОНЧИК і зауважила, що наша країна у цьому звіті знаходиться на рівні з Іраком.

Як повідомили учасники прес-конференції, іншими лауреатами антипремії “Будяк року-2011” стали:

- за тиск на суддів і неповагу до інституту правосуддя – заступник генерального прокурора, член Вищої ради юстиції України Михайло ГАВРИЛЮК;

- за незаконні дії щодо судової влади і неповагу до інституту правосуддя – прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО та заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина НИКИТЕНКО;

- за найбрутальніше втручання у право на приватність – Національний банк України;

- за бездіяльність у випадку порушення прав людини, за порушення права на свободу та справедливий судовий розгляд, за порушення свободи від катувань та жорстокого поводження – суддя, заступник голови Київського районного суду м. Харкова Світлана МУРАТОВА;

- за грубе порушення свободи мирних зібрань – Окружний адміністративний суд Києва.

Всього громадськими організаціями та громадянами на отримання премії “Будяк року-2011” було подано 19 номінантів.

Як зазначив голова Херсонської обласної організації КВУ, представник Української Гельсинської спілки з прав людини Дементій БЄЛИЙ, кілька номінантів не стали лауреатами премії, хоча й перемагали в народному голосуванні, яке проводилося в мережі Інтернет. Це - міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК та Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО.

У свою чергу представник Української Гельсінської спілки з прав людини Марина ГОВОРУХІНА зауважила, що було виявлено цікаву закономірність: попередні лауреати “Будяка року” або втрачали свою посаду, або ж в установах-номінантах проводилися негативні для них реформи.

Зокрема, нагадала вона, попередніми власниками “Будяка року” ставали Верховний Суд України, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ.

Довідка УНІАН. Українська гельсінська спілка з прав людини заснувала антипремію ”Будяк року” у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі упродовж року, та стимулювання суспільної дискусії щодо небезпечних для прав людини тенденції у країні.

Антипремія вручається щороку особам та організаціям, які найбрутальніше порушують права людини.

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