Конфлікт навколо могил

Польські учені, які на минулого тижня почали пошуки залишків жертв сталінізму в Биковні під Києвом, були вимушені неодноразово переривати роботу. Все через суперечки з Інститутом національної пам`яті в Києві і українською Комісією з реабілітації жертв війни і політичних репресій. Обидві інституції сваряться між собою за право на пошук поховань, пише Rzeczpospolita.

“Биковня – територія, що охороняється. Будь-які дії на ній вимагають дозволу Міністерства культури, у комісії його немає”, - говорить заступник директора Інституту національної пам‘яті Роман КРУЦИК. За його словами, дослідження з порушенням законних процедур в майбутньому можуть бути оскаржені.

Голова комісії Віталій КОЗАКЕВИЧ відкидає звинувачення: «У нас є всі дозволи. Круцик бореться за своє положення. Я написав у цій справі лист в уряд, який повинен розглянути частку цього чиновника.

Анджей ПШЕВОЗНИК, секретар Ради охорони пам`яті в Польщі говорить «Rzeczpospolita», що партнером поляків є державна комісія, що займається питаннями поховань і має відповідні повноваження від українського уряду. Поляки хочуть підтримати комісію у пошуках масових поховань НКВД на території більше п`яти гектарів лісового масиву. У цьому місці знаходяться останки польських офіцерів з так званого українського списку страчених, замучених НКВС в 1940 році.

Тетяна Серветник, Rzeczpospolita