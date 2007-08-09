У Луцьку побили трьох афроамериканців
Вони хотіли записати україномовний музичний альбом
Слідчим департаментом Луцького міськвідділу УМВД України порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, внаслідок якого постраждали троє громадян Уганди.
Як повідомила слідчий міського управління МВС Ольга ПАРХОМЮК, увечері 6 липня в одному з літніх кафе Луцька виникла колотнеча між трьома афроамериканцями і місцевими жителями. Один з іноземців був поранений з газового пістолета. Потерпілі виявилися громадянами Уганди. Вони приїхали до Луцька, щоб разом з ще одним співвітчизником записати на студії “Олекса” україномовний музичний альбом.
В результаті інциденту соліст групи отримав пошкодження м`яких частин обличчя з газового пістолета. Після того, як постраждалий отримав медичну допомогу (на рану довелося накласти шви), він певний час не зможе працювати над записом альбому, повідомляє Західна інформаційна корпорація.