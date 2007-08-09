Затримано киянина, який продав українку у рабство до Ізраїлю

У Києві в результаті реалізації оперативної інформації затримано місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затриманий у вересні 1999 року, під приводом працевлаштування, вивіз до Держави Ізраїль жительку міста Новоград-Волинський, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілу повернено на батьківщину.