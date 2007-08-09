Під вибори у регіональних прокуратурах створять спеціальні робочі групи

Виконуючий обов’язки генерального прокурора Сергій ВИНОКУРОВ наказав прокурорам АР Криму, областей, міст Києва та Севастополя створити робочі групи для термінового реагування на порушення законів під час виборчої кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, такі вказівку надано з метою забезпечення неухильного додержання вимог виборчого законодавства при проведенні позачергових виборів народних депутатів України, недопущення дестабілізації в державі, ефективного та оперативного прокурорського реагування на факти порушень вимог закону.

Також регіональні прокурори повинні брати на особистий контроль розгляд заяв і звернень про порушення виборчого законодавства; своєчасно реагувати на факти порушень прав і свобод громадян органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронними органами, зокрема при розгляді звернення виборчих комісій, невжиття ними заходів до припинення порушень законодавства.