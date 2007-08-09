НСЖУ закликає уряд не чіпати журналістів під час виборів
Як робилося раніше
Національна спілка журналістів України закликає уряд оголосити мораторій на перевірку засобів масової інформації під час виборчої кампанії.
Про це УНІАН повідомили в НСЖУ.
«Під час кампанії з дострокових виборів до тисків на колективи засобів масової інформації додаються ще й погрози перевірок редакцій з боку контролюючих органів», - йдеться в повідомленні і нагадується: «щоразу на період аналогічних подій за пропозицією Національної спілки журналістів Верховна Рада України оголошувала мораторій на такі перевірки. У силу нинішніх обставин цього зроблено не було».
Тому НСЖУ закликає прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА оголосити такий мораторій постановою Кабінету міністрів України, а також «зобов’язати керівників центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій під особисту відповідальність припинити розпочаті та не розпочинати нові перевірки редакцій засобів масової інформації і підприємств, які займаються випуском і розповсюдженням ЗМІ, аж до остаточного завершення виборів Верховної Ради України шостого скликання».
У НСЖУ переконані, що такий мораторій сприятиме утвердженню свободи слова в Україні, забезпеченню прозорості і об’єктивності виборчого процесу.