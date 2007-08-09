НСЖУ закликає уряд не чіпати журналістів під час виборів

Національна спілка журналістів України закликає уряд оголосити мораторій на перевірку засобів масової інформації під час виборчої кампанії.

Про це УНІАН повідомили в НСЖУ.

«Під час кампанії з дострокових виборів до тисків на колективи засобів масової інформації додаються ще й погрози перевірок редакцій з боку контролюючих органів», - йдеться в повідомленні і нагадується: «щоразу на період аналогічних подій за пропозицією Національної спілки журналістів Верховна Рада України оголошувала мораторій на такі перевірки. У силу нинішніх обставин цього зроблено не було».

Тому НСЖУ закликає прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА оголосити такий мораторій постановою Кабінету міністрів України, а також «зобов’язати керівників центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій під особисту відповідальність припинити розпочаті та не розпочинати нові перевірки редакцій засобів масової інформації і підприємств, які займаються випуском і розповсюдженням ЗМІ, аж до остаточного завершення виборів Верховної Ради України шостого скликання».

У НСЖУ переконані, що такий мораторій сприятиме утвердженню свободи слова в Україні, забезпеченню прозорості і об’єктивності виборчого процесу.