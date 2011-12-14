ВАСУ вирішив, що Президент не є органом державної влади?

Вищий адміністративний суд України відмовляє громадянам у задоволенні їхніх позовів до Президента України наголошуючи, що глава держави не є органом державної влади.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман КУЙБІДА, презентуючи результати моніторингу ефективності судового захисту конституційних прав громадян від посягань з боку вищих органів влади протягом останніх двох років.

«Вищий адміністративний суд дійшов парадоксального висновку, що Президент України не є органом державної влади, і таким чином, вимоги Конституції, які стосуються органів державної влади, не поширюються на Президента», - наголосив він.

Р.КУЙБІДА навів два випадки, коли приймались подібні рішення. Так, ВАСУ відхилив позов до Президента щодо його бездіяльності, коли той не відповів на інформаційний запит. «Виявляється, обов’язок дати відповідь є в Адміністрації Президента, тому позиватись потрібно до неї», - зауважив експерт. «Таким чином, ВАСУ встановив імунітет для Президента у розгляді таких справ. Право звернення у людини до Президента хоч і є, але у Президента немає обов’язку відповідати», - сказав Р.КУЙБІДА і зауважив, що подібне рішення існує також щодо Верховної Ради та апарату парламенту.

Ще одним цікавим випадком він назвав позов громадянина щодо необхідності офіційних виступів Президента державною мовою. ВАСУ, знову ж посилаючись на те, що Президент не є органом державної влади, дійшов висновку, що стаття 10 Конституції, яка зобов’язує владу у своїй діяльності послуговуватись державною мовою, не поширюється на Президента, сказав Р.КУЙБІДА.

За словами Р.КУЙБІДИ, ВАСУ у 2010 році задовольнив лише два із 28 позовів щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента, і то вони стосувалися лише питань призначення або звільнення суддів. «ВАСУ інколи стає на бік суддів, чого не можна сказати про громадян», - зауважив експерт.

Він наголосив, що судова реформа в Україні призвела до того, що судова система, яка мала захищати громадян від свавілля влади, розвернулася на 180 градусів. «Зараз, на жаль, практика ВАСУ показує, що діяльність цієї системи розвернулася на 180 градусів і спрямована на охорону інтересів влади від «зазіхань» громадян», - сказав Р.КУЙБІДА.

Як повідомив голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО, дослідження показало, що існують серйозні проблеми з дотриманням законодавства вищими судовими інстанціями.

«Верховенство права як фундаментальний принцип існування всієї правової системи у нас, на жаль, не працює, і в останні два роки у нас його дія, незважаючи на пряму норму Конституції, згортається», - сказав І.КОЛІУШКО.

Це, на думку експерта, призводить до збільшення кількості позовів до Держави Україна у Європейському суді з прав людини.