”Незареєстровані” діти зможуть ходити до столичних шкіл

Всі діти, які живуть у місті Києві, незалежно від того, мають вони реєстрацію чи ні, будуть навчатись у столичних школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні заявив мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

”Міська влада не робить різниці між тими, хто в Києві народився, і тими, хто приїхав разом з батьками до нашого міста. Всі діти, які живуть в Києві, навчатимуться в київських школах. Все інше – провокація. Більше того, я зроблю все можливе для того, щоб шлях до знань дітлахів, які приїхали до нашого міста разом з батьками, був легшим і простішим”, - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова також відзначив, що київська влада збільшуватиме об’єми будівництва загальноосвітніх закладів. На цей рік заплановано завершити будівництво школи в третьому мікрорайоні на Позняках, а також в селищі Жуляни та на вулиці Кавказькій в Солом’янському районі Києва. Крім того, розробляється ряд проектів будівництва шкіл у спальних мікрорайонах Лівобережжя. ”У нас грандіозні плани щодо покращення системи освіти. Ми запровадили муніципальні надбавки для вчителів. Крім того, за моїм дорученням сьогодні вивчається питання будівництва будинків та гуртожитків для вчителів. Це було однією з моїх передвиборчих обіцянок. І я зроблю все можливе для того, щоб до Києва з’їжджалися викладачі з усієї України”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО заявив, що мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував заборонити дітям, які не мають київської реєстрації, навчатися в школах міста. М.ТОМЕНКО сказав, що Міністерство юстиції України має відреагувати на ініціативу.