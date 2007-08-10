Колективу газети “Без цензури” погасили борги із зарплати

Колективу газети “Без цензури” виплачено борги із зарплати. Про це сказала в інтерв’ю УНІАН головний редактор видання Діана ДУЦИК.

Після зустрічі переговорної групи від колективу газети “Без цензури”, як зазначила вона, з керівником виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, головою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ, “була низка раундів переговорів із представниками засновників видання, у результаті яких заборгованість перед колективом погашена”.

Д.ДУЦИК також повідомила, що на сьогодні “газета “Без цензури” припинила своє існування”.

Водночас головний редактор тижневика заперечила зв’язок між фактичним закриттям газети та внутрішнім конфліктом у колективі. Причиною припинення виходу газети Д.ДУЦИК вважає, “швидше, відсутність у засновників бажання далі розвивати цей проект”.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на голову Київської незалежної медіа-профспілки Михайлину СКОРИК, журналісти тижневика “Без цензури” вимагали від засновника видання погасити їм тримісячну заборгованість із заробітної плати.

26 липня відбулися загальні збори трудового колективу, де було прийняте рішення сформувати переговорну групу з керівниками та власниками видання. У редакції було оголошено передстрайковий стан. За словами М.СКОРИК, 1 серпня колектив вирішив висвітлити ситуацію, що склалася, на шпальтах газети, однак за наказом генерального директора ТОВ “Українські медіа-ресурси” Дениса ДЕНИСЕНКА друк чергового видання було зупинено.

27 липня працівники редакції газети надіслали колективний лист Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, керівнику Секретаріату Президента Віктору БАЛОЗІ, голові партії НСНУ В’ячеславу КИРИЛЕНКУ та заступнику голови Секретаріату Президента Роману БЕЗСМЕРТНОМУ.