В Україні розпочала роботу місія ОБСЄ

Сьогодні, 10 серпня, в Україні розпочинає роботу Місія зі спостереження за виборами Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як зазначила заступник глави Секретаріату Президента України – Представник Президента у Конституційному Суді та Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК, Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ було надіслано запрошення, зокрема до Парламентської Асамблеї ОБСЄ, щодо здійснення спостереження за ходом виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 30 вересня 2007 року.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, «голова ОБСЄ Мігель Анхель МОРАТІНОС, підкреслюючи визначну особисту роль Віктора ЮЩЕНКА в розвитку демократії в Україні, під час перебування в нашій країні в липні цього року обіцяв, що як діючий голова ОБСЄ здійснить усі необхідні заходи для забезпечення максимального сприяння ОБСЄ у проведенні чесних та прозорих виборів в Україні».

Участь у спостереженні за позачерговими парламентськими виборами в Україні візьмуть 60 довготермінових спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ. Планується також приїзд до України 600 спостерігачів для здійснення спостереження за проведенням голосування у день виборів 30 вересня 2007 року.

За даними прес-служби, спостерігачі від БДІПЛ ОБСЄ з довготерміновою місією прибудуть до Києва вже 20 серпня і після дводенного перебування відбудуть до регіонів України. При цьому передбачено забезпечення збалансованої представленості у спостережному процесі кожної держави-учасниці Організації.

Відповідно до положень частини восьмої статті 77 Закону України «Про вибори народних депутатів України», пункту 5 Указу Президента України від 4 липня 2007 року № 593 «Про забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, законності, прозорості та відкритості виборчого процесу на позачергових виборах до Верховної Ради України» Міністерство закордонних справ України разом із Центральною виборчою комісією, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії мають сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень, відзначили у прес-службі Президента.

«Отже, приїзд до України Місії БДІПЛ з метою спостереження за організацією підготовки та проведенням позачергових виборів до Верховної Ради України свідчить про законність виборчого процесу, що розпочався з 2 серпня поточного року, визнання міжнародною спільнотою незворотності та необхідності проведення цих виборів чесно, відкрито, справедливо», – наголосила М.СТАВНІЙЧУК.