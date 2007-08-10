Кожна сота справа в Євросуді стосується порушень прав українців

Практика Європейського суду свідчить, що кількість порушень прав людини в Україні становить трохи більше 1 відсотка від загальної кількості порушень прав людини, зафіксованих Євросудом в інших європейських країнах. Про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на статистику рішень Європейського суду з прав людини, зокрема, винесених проти України станом на серпень 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, наприклад, торік з понад 8,5 тисячі рішень, винесених Європейським судом, лише у 120 випадках суд констатував порушення прав людини з боку держави Україна. При цьому, зазначив міністр, дуже рідко позови проти України задовольнялися судом у повному обсязі, і нерідко зовсім не в тій частині позову, яка фігурувала як визначальна.

Крім того, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, ситуація, яка фіксувалася останніми роками зі швидким збільшенням кількості скарг до Європейського суду проти України, а також постійним ростом кількості рішень, що виносилися Євросудом проти України, станом на 2007 рік стабілізувалася.

Так, за словами міністра, якщо у 2005-2006 роках відбувся різкий стрибок кількості рішень, в яких Європейський суд констатував порушення Україною прав людини (у 2002 році було винесене 1 рішення проти України, у 2003 – 6, у 2004 – 14, у 2005 – 120, у 2006 – 120), то у 2007 році ця тенденція змінилась. З початку року кількість скарг, що надсилалася українцями до Європейського суду, зменшилася на третину, а кількість рішень, винесених судом проти України у січні – липні 2007 року, становила 63, додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Це, наголосив міністр юстиції, безсумнівно, свідчить про прагнення держави забезпечувати права своїх громадян, а також про намагання системно виправляти недоліки, що призводять до порушень Конвенції про захист прав та основоположних свобод, до якої Україна приєдналася у 1997 році після вступу до Ради Європи.

Загалом, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, починаючи від 2001 року, Європейський суд визнавав порушення Україною 9 статей Конвенції та трьох протоколів до неї.