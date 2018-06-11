Проти харківських чорнобильців шиють кримінальну справу

16 грудня близько 6:00 міліція затримала та примусом доправила на допит до слідчого управління ГУ МВС України в Харківській області голову Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимира Проскуріна.

Проскурін одразу ж пояснив, чому його затримано. «Це спрямовано на те, щоб зірвати мою явку на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», делегатом якої я є. Завдання – зберегти на посаді президента організації Юрія Андрєєва, який, на думку багатьох, потурає інтересам влади», - сказав він.

На сьогодні чорнобильці виявилися чи не єдиною в Україні силою, яка змогла злагоджено виступити проти урізання пільг урядом Азарова. По всій країні прокотилася хвиля протестів ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У кожному регіоні люди висували однакову вимогу – виплачувати призначені судами пенсії. І в Києві, і в Донецьку, і у Львові влада зуміла домовитися з ліквідаторами. Тільки в Харкові, колисці руху чорнобильців в Україні, залишається осередок спротиву. Однак і серед харківських чорнобильців намітився розкол.

Голова обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолій Винник одразу «знайшов спільну мову з Харківської облдержадміністрацією» та погодився з ОДА, що питання виплат пенсій чорнобильцям вирішується на центральному рівні, а місцеве управління Пенсійного фонду України «виконує функцію поштаря, який тільки доставляє виплати», а не самостійно визначає їхній розмір.

У свою чергу Харківське міське відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» виступило з чітким «ні». Міські чорнобильці кілька разів виходили на пікетування облдержадміністрації та управління ПФУ в Харківській області. Лідером «опозиційних чорнобильців» став голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимир Проскурін. Він закликав чорнобильців поміняти «маріонеткове» керівництво «Союзу Чорнобиль Україна», яке, з його точки зору, лобіює інтереси влади, а не рядових ліквідаторів.

Після таких публічних закликів Проскуріна, делегата звітно-виборчої конференції «Союзу Чорнобиль України» (проходила в Києві 16-17 грудня) затримала міліція біля його власної квартири.

Проскурін зазначив, що 15 грудня отримав повістку до слідчого, однак «вона була першою, і законного приводу для примусу не було».

Одночасно начальник слідчого управління обласної міліції Зиновій Галаван заявив, що Проскуріна допитували в рамках кримінальних справ, порушених за фактом надання неправдивих відомостей до управління Пенсійного фонду України для нарахування пенсій чорнобильцям. Справи порушено за ознаками ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, використання підроблених документів).

За словами Проскуріна, протягом доби його статус у кримінальній справі змінювався двічі: спочатку зі свідка на підозрюваного, потім навпаки. Також щодо нього протягом доби було застосовано та скасовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У той же день, 16 грудня, на допит привели ще одного опозиційного до Андреєва делегата звітно-виборчої конференції «Союзу Чорнобиль України», члена громадської організації інвалідів чорнобильської катастрофи «Чорнобильський Спас» Петра Прокопенка. За даними міліції, його також допитували в рамках порушених кримінальних справ за фактом підробки документів.

Допити Прокопенка та Проскуріна тривали й 17 грудня. «З мене взято підписку про невиїзд, і вручено повістку на суботу. Викопують якісь папірці й шиють мені підробку документів. А загалом хочуть не допустити нас на конференцію і дискредитувати в очах чорнобильців», - заявив Проскурін.

При цьому чорнобилець відкинув звинувачення в підробці документів про статус ліквідатор аварії в Чорнобилі. Проскурін заявив, що має оригінали виданих під час перебування в Чорнобильській зоні паперів, які підтверджують його статус. Крім цього, за словами Проскуріна, у нього також зберігається архівна довідка, видана Київським облуправлінням міліції, яка засвідчує наявність у архіві оригіналів усіх документів, що підтверджують його перебування в Чорнобилі. «В органах міліції кожен день перебування особового складу фіксувався в журналах, у відповідних наказах. Усі ці накази збереглися в оригіналах. Я підозрював, що проти мене будуть застосовані репресивні міри, тому кілька тижнів тому звернувся письмово до народного депутата Волинця з проханням витребувати ці документи, що він і зробив», - сказав Проскурін.

За його словами, народний депутат Михайло Волинець 16 грудня особисто привіз цю довідку в Харків. «Ніяких сумнівів щодо мене немає. Жодних інших документів бути не може», - наголосив чорнобилець.

На другий день допиту, 17 грудня, обох делегатів всеукраїнської конференції «Союзу Чорнобиль Україна» Проскуріна та Прокопенка швидка медична допомога, діагностувавши підвищення тиску, забрала зі слідчого управління обласної міліції до лікарні.

За словами Прокопенка, йому стало зле в слідчому управлінні, тому викликали карету «швидкої». «Лікарі констатували гіпертонічний криз, заодно оглянули й Проскуріна – а в нього ще гірше, і обох негайно забрали до лікарні», - сказав Прокопенко.

Обох чорнобильців госпіталізовано, і на сьогодні вони перебувають у Харківському обласному спеціалізованому диспансері радіологічного захисту населення.

Підтримав харківських чорнобильців народний депутат України, бютівець Сергій Пашинський. «На жаль, ми змушені констатувати, що так званий соціальний діалог, який влада начебто розпочала з чорнобильцями, - це просто звичайні примітивні репресії. Весь діалог зводиться до фальшування кримінальних справ та арештів справжніх лідерів чорнобильців», - сказав Пашинський. Він заявив, що партія «Батьківщина» наступного сесійного тижня вимагатиме звіту міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка «щодо того правового бандитизму, які чинять його підлеглі по всій Україні».

Партія регіонів, членом якої доти був Проскурін, не залишися осторонь конфлікту з чорнобильцями. 16 грудня Рада Харківської обласної організації ПР ухвалила рішення про виключення чорнобильця з партії. У повідомленні облорганізації зазначається, що Проскуріна виключено з партійних лав «за порушення вимог статті 4.2 Статуту Партії регіонів (обов’язки члена Партії регіонів. – Авт.), допущення дискредитації високого звання члена Партії регіонів та вчинення дій, які несумісні з подальшим перебуванням у лавах партії».

Сам чорнобилець, коментуючи своє виключення з Партії регіонів, іронічно зазначив, що вважає це подарунком на річницю свого весілля. «Ми з дружиною сприйняли цю звістку як подарунок на сімейну річницю. Наче камінь впав із душі. Не хочу себе асоціювати з партією, у лавах якої я боровся за обрання президентом Януковича. Я вступав у партію, яка свого часу блокувала трибуну Верховної Ради, щоб підвищити соціальні гарантії чорнобильцям, а не відібрати їх», - підкреслив він.

Сьогодні, перебуваючи в лікарні, Проскурін ініціював створення нової чорнобильської організації. Він запропонував харківським ліквідаторам вийти з організації «Союз Чорнобиль Україна» та створити нову всеукраїнську громадську організацію чорнобильців, «яка ефективно відстоюватиме інтереси простих чорнобильців». «Організація «Союз Чорнобиль Україна» є рупором безглуздих ідей уряду щодо чорнобильців. Частину цих ідей навіть ініціювала верхівка організації, зокрема Андреєв», - підкреслив Проскурін.

Він зауважив, що «чорнобильці продовжуватимуть боротьбу за свої права» в рамках нової громадської організації і що харківські чорнобильці готові до нових акцій протесту. «Ми проводитимемо роботу з формування нової організації, а також і далі вимагатимемо виплачувати чорнобильцям за законом та виконувати рішення судів про призначення пенсій і компенсацій... Ця влада не вічна. Будуть вибори», - резюмував він.

У свою чергу, Харківська облдержадміністрація намагається налагодити контакт із місцевими опозиційними чорнобильцями. Губернатор Михайло Добкін заявив, що місцева влада налагодила діалог з чорнобильцями, і це дасть змогу вирішити найгостріші питання.

Начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов запевнив, що ті чорнобильці, які зможуть подати довідку про заробітну плату в час перебування в зоні відчуження, отримуватимуть від 3 до 5 тис. грн. на місяць. «Таких людей (з-поміж чорнобильців. – Авт.) в області 90%. Решті, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, нараховуватиметься розмір мінімальної пенсії для інвалідів-чорнобильців. Інвалід I групи отримуватиме мінімум 2345 грн. 55 коп., інвалід II групи – від 2098 грн. 65 коп., інвалід III групи – мінімум 1851 грн. 75 коп. Усі перерахунки пенсій в Пенсійному фонді України в Харківській області планують провести в грудні 2011 року», - сказав він.

«Чорнобильців, які отримують до 2 тис. грн., більшість, – 6758 осіб, або 70% від загальної кількості пенсіонерів-чорнобильців», - зауважив заступник голови ОДА Ігор Шурма. Тож, за його словами, у більшості чорнобильців після перерахунку пенсії зростуть. Крім цього, за словами Шурми, до кінця 2011 року п’ять родин харківських чорнобильців отримають квартири.

Деяких чорнобильців до дня вшанування ліквідаторів нагородили Слобожанською почесною відзнакою «Чорнобильська пошана» та видали матеріальну допомогу. Загалом, за даними Шурма, сума виплат матеріальної допомоги громадянам, котрі постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та річниці аварії становить 622 тис. грн.

Водночас Харківський окружний адміністративний суд заборонив «опозиційним ліквідаторам» 14 грудня проводити пікетування облдержадміністрації.

Харківська влада намагається діяти методом «батога й пряника». Очевидно, що чиновники намагаються заспокоїти ліквідаторів, але при цьому не втратити реноме надійного провідника реформ. Зі свого боку, чорнобильці не збираються втрачати завойованих позицій та, найбільш імовірно, братимуть активнішу участь у політичному житті країни.

Юрій Ларін, Харків