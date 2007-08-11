Суд відмовив Рудьковському в задоволенні позову до «Дзеркала тижня»

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО до газети «Дзеркало тижня» щодо захисту його честі, гідності і ділової репутації.

Про це сьогодні, 11 серпня, пише тижневик «Дзеркало тижня».

Наголошується, що позов було подано міністром у зв`язку з публікацією в №2 (631) від 20 січня 2007 року статті Володимира КРАВЧЕНКА «Запрошення в чужий монастир».

У статті йшлося про незаконні дії міністра, який у грудні 2006 року організував приїзд до України туркменських опозиціонерів, які перебувають у міжнародному розшуку. Таким чином, чиновник поставив під удар відносини та енергетичне партнерство двох країн, що, у свою чергу, створило загрозу національній безпеці України.

За даними «ЗТ», найближчим часом адвокати М.РУДЬКОВСЬКОГО мають намір оскаржити рішення Печерського суду у вищих судових інстанціях.

Разом з тим редакція видання сподівається, що «у такого ідейного і принципового соціаліста, як Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, стане мужності публічно визнати факти, викладені в статті «Запрошення в чужий монастир», правдивість яких і була підтверджена нинішнім рішенням суду».