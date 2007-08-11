Одеський суд виніс вирок осквернителям могил на Єврейському кладовищі

Малинівський районний суд Одеси виніс вирок у справі про звинувачення трьох громадян в оскверненні могил на Єврейському кладовищі, меморіалу жертвам нацизму, а також пам`ятної дошки на будинку Леона Пінскера.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Одеської обласної прокуратури Микола МУЛЯР, двоє обвинувачених засуджені до двох років позбавлення волі, а третій осуджений на такий самий строк, але з відстроченням виконання на рік.

За словами прес-секретаря, «якщо впродовж цього терміну осуджений, визнаний винним за ст. 297 Кримінального кодексу (наруга над могилами), не допустить правопорушень, сидіти за гратами йому не доведеться».

Крім того, осквернителям могил за рішенням суду належить виплатити штраф в 15 тис. 169 грн. - в таку суму обійшлися експертизи у справі.

Як повідомляв УНІАН, упродовж декількох лютневих ночей зловмисники малювали свастики і образливі написи, зокрема «Поздоровляємо зі святом Холокоста!», на надгробках на одеському Єврейському кладовищі, меморіалі жертвам нацизму, а також на пам`ятній дошці, встановленій на будинку, де жив лікар, публіцист і громадський діяч Леон Пінскер.

У березні начальник Одеського облуправління МВС Геннадій ПОДРОЙКО заявив, що осквернення цих об`єктів не носило замовлений характер. Представник міліції сказав, що ініціатором і організатором акцій став що 20-річний учень морехідного училища, який «начитався націонал-соціалістської літератури», а спільниками були двоє його знайомих.