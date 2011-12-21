Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє припиняти спроби тиску на ЗМІ з боку влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

“Я буду завжди жорстко припиняти будь-які дії, спрямовані проти гідності, життя, здоров’я журналістів, спроби тиску на ЗМІ з боку чиновників, з боку влади чи політиків”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Водночас я сподіваюсь, як і будь-який громадянин нашої країни, бачити якісні, об’єктивні журналістські матеріали з важливих питань суспільного життя, адже цінність свободи слова не лише у праві говорити що хочеш, а й у здатності говорити правду”, – додав Президент.