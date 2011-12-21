Янукович - Найему: Я вам не заздрю​​, решту додумайте самі
12:31, 21 грудня 2011Права людини
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Чому життя простих українців погіршується, а життя Президента постійно покращується?..
Журналіст Мустафа Найєм на прес-конференції поцікавився у Віктора Януковича, чому життя простих українців погіршується, а життя Президента постійно покращується?
Віктор Янукович, сміючись, відповів, що у нього дуже мало часу на насолоди. Що, мовляв, сьогодні лягав о третій годині ночі, вставав о шостій ...
І потім вимовив фразу: "Я вам не заздрю ..." А через паузу додав: "Решту додумайте самі".
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