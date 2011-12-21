Журналіст Мустафа Найєм на прес-конференції поцікавився у Віктора Януковича, чому життя простих українців погіршується, а життя Президента постійно покращується?

Віктор Янукович, сміючись, відповів, що у нього дуже мало часу на насолоди. Що, мовляв, сьогодні лягав о третій годині ночі, вставав о шостій ...

І потім вимовив фразу: "Я вам не заздрю ​​..." А через паузу додав: "Решту додумайте самі".