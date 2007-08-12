У Чернігові невідомі облили фарбою офіс громадської мережі ОПОРА

Невідомі облили білою фарбою центральний вхід до офісу Чернігівського представництва громадянської мережі ОПОРА, що розташований за адресою вул. П’ятницька, 77.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив предстаник організації Олександр ЛОМАКО.

За його словами, подібні дії вже стали систематичними. Так, в червні цього року була здійснена спроба зламати двері з чорного входу до офісу та пошкоджено замок. Пізніше було розбито ліхтар та вкрадено вивіску. Після цього вивіску на дверях офісу знімали ще тричі. На початку липня на стіні офісу було зроблено напис чорною фарбою.

«ОПОРА пов’язує такі дії виключно з діяльністю організації, а не звичайним дрібним хуліганством», - наголосив О.ЛОМАКО.

Рада мережі не виключає, що це пов‘язано з початком виборчої кампанії та позицією мережі, яка є рівновіддаленою від усіх політичних сил та спрямована на сприяння організації виборів та незалежний громадський моніторинг.

ОПОРА закликає зловмисників припинити хуліганські дії, а правоохоронців відреагувати на офіційну заяву організації до міліції.