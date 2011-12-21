Правозахисники скаржитимуться на Лукашенка в ОБСЄ

Правозахисні організації звертатимуться до членів Трійки ОБСЄ, аби вони вжили заходів у зв’язку з кризовою ситуацією з правами людини у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова Міжнародної спостережної місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, директор з розвитку Московської Гельсінської групи, почесний президент Молодіжного правозахисного руху, експерт Ради Європи Андрій ЮРОВ.

Він зауважив, що після подій 19 грудня 2010 року в Білорусі було не лише заарештовано велику кількість учасників акцій протесту, також відбувалися обшуки і затримання в редакціях білоруських ЗМІ, правозахисних організаціях.

“Ситуація була настільки трагічною, що ми терміново організували цю Міжнародну спостережну місію і утворили велику коаліцію під назвою Комітет міжнародного контролю, щоб закликати журналістів, правозахисників та інших громадянських активістів допомогти білоруському громадянському суспільству”, – наголосив А.ЮРОВ.

За його словами, у цей комітет входить майже третина українських громадських організацій. “Українське громадянське суспільство дуже активно працювало останній рік стосовно Білорусі”, – додав він.

Також А.ЮРОВ стверджує, що за останній рік велика кількість українських правозахисників та журналістів стали “нев`їздними” до Білорусі.

У свою чергу заступник голови Міжнародної спостережної місії Комітету, президент Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива» Марія ЯСЕНОВСЬКА зауважила, що заборона на в’їзд до Білорусі була пов’язана з громадською діяльністю цих людей.

Також М.ЯСЕНОВСЬКА відзначила “пасивність білоруської влади” у реагуванні на події навколо ситуації з українським жіночим рухом Femen, активістки якого стверджують, що їх було побито після акції біля будівлі КДБ Білорусі.

“Навіть якщо правдою є хоча б третина того, що було представлено активістками Femen, то мова йде про абсолютно недружню акцію стосовно громадян сусідньої держави. Мова, можливо, не йде про тортури, але точно - про жорстоке, нелюдське ставлення”, – сказав А.ЮРОВ і додав, що громадянське суспільство Білорусі та правозахисники обох країн повинні якимось чином відреагувати на ці події.

Він нагадав, що з 1 січня 2012 року Україна входитиме до складу Трійки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), і висловив переконання, що Україна в цій організації зможе ініціювати безліч процесів стосовно Білорусі. “Це можуть бути призупинення участі Білорусі в окремих органах ОБСЄ, це можуть бути інші види тиску, які мають бути ефективними. Це унікальна можливість, і Україна може достойно відповісти на те, що відбулося в останні дні по відношенню до українських громадян”, – зауважив А.ЮРОВ.

Він наголосив, що правозахисні організації звертатимуться до України та Ірландії, яка з 1 січня головуватиме у ОБСЄ, тому що стосовно Білорусі, “вочевидь, потрібно застосовувати більш жорсткі заходи”.

Також він повідомив, що існує загроза закриття Білоруського Гельсінського комітету з прав людини. “Ця загроза пов’язана із обурливим станом білоруського законодавства по відношенню до громадських організацій. Ситуація така, що жодна не провладна організація не може отримати легальний статус”, – додав він.

“На мою думку, все, що відбувається в Україні, в першу чергу, на законодавчому рівні, - повністю відповідає тим тенденціям, які були в Білорусі кілька років тому. Такий самий законодавчий контроль усього, що можна контролювати і що не можна. Тобто, в першу чергу, контроль над свободами громадян”, – додала М.ЯСЕНОВСЬКА.

Довідка УНІАН. 19 грудня 2010 року після проведення виборів Президента Білорусі, на яких переміг Олександр ЛУКАШЕНКО, на вулиці Мінська вийшли тисячі людей, які заявили про фальсифікації. Мітинги завершилися масовими арештами. Серед затриманих були й колишні кандидати в Президенти Білорусі. Протягом року до адміністративних арештів були засуджені сотні людей. А деякі учасники протестів, зокрема екс-кандидати в Президенти, отримали суворі вироки у вигляді позбавлення волі.

У річницю цих подій, 19 грудня 2011 року, три активістки Femen, оголившись до поясу перед входом у будівлю КДБ Білорусі, протягом декількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним в`язням» - УНІАН) і «Жыве Беларусь!». Це ж гасло, «Жыве Беларусь!», вони скандували.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВИЧ. Було затримано також оператора Femen громадянку Австралії Кітті ГРІН. Зараз відомо, що К.ГРІН депортували до Литви, журналістів відпустили увечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, в Білорусі активісток української організації Femen побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони.

За її словами, дівчата не знають, хто їх затримав, але припускають, що це були співробітники КДБ і міліції.

Водночас у КДБ Білорусі назвали грубою провокацією інцидент з активістками Femen.

«Розвивається груба провокація, характер і мету якої потрібно визначити», - сказав голова КДБ Білорусі Вадим ЗАЙЦЕВ. За його словами, співробітники спецслужби активісток руху «не чіпали, хоч би як цього комусь хотілося».