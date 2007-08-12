Ющенко нагородив Карпачову орденом «За заслуги»
20:41, 12 серпня 2007Права людини
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Текст указу на сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом “за значний особистий внесок у захист конституційних прав і свобод громадян, багаторічну плідну законотворчу і громадсько-політичну діяльність” нагородив орденом «За заслуги» III ступеня Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніну КАРПАЧОВУ.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Н.КАРПАЧОВА народилася 12 серпня 1957 року в м.Чадир-Лунга, Молдова.
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