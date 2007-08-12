У Росії припинено діяльність Молодіжного Правозахисного Руху

Радянський районний суд м. Нижній Новгород (Росія) задовольнив позов Нижньогородського управління Федеральної реєстраційної служби Російської Федерації щодо припинення діяльності молодіжної міжнародної організації “Молодіжний Правозахисний Рух” (МПР).

Як повідомили УНІАН в інформаційній службі МПР, рішення суду було прийняте ще 13 липня, однак учасники організації дізналися про нього “цілком випадково” майже через місяць. “Повістку до суду через якісь «таємничі обставини» вислали на неіснуючу юридичну адресу, і рішення суду було ухвалене у відсутності відповідача”, - повідомляють в МПР.

Російські правозахисники планують оскаржити рішення нижньогородського суду.

На думку почесного президента МПР, експерта Ради Європи і члена експертної ради при Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації Андрія ЮРОВА, Федеральна реєстраційна служба віддає перевагу «технологіям таємного знищення».

За словами Ольги ГНЕЗДІЛОВОЇ, координатора моніторингу ситуації по свободі асоціацій Московської Гельсінської групи, така поведінка федеральної реєстраційної служби є типовою: «За нашими даними, такий випадок «таємного» закриття організації – не одиничний. У травні 2007 року управління ФРС по всій Росії стали масово подавати позови до суду про виключення сотень організацій з реєстру, серед яких є і такі, що активно діють і добре відомі у своїх регіонах. При цьому... листи просто кидаються в поштові скриньки (іноді навіть вказуються невірні адреси), і незабаром проходить суд».

“Ми закликаємо всі цивільні організації Росії, країн СНД і Європи почати міжнародну кампанію підтримки і солідарності зі всіма російським організаціями, що постраждали від подібного застосування нового законодавства. Подібні дії завдають шкоди не тільки багатьом активно працюючим організаціям, які надають допомогу десяткам і сотням тисяч людей в наший країні, - страждає також і репутація Російської Федерації”, - заявив А.ЮРОВ.

Історія «Молодіжного Правозахисного Руху» розпочалася в 1998-му році з ініціативи декількох російських цивільних організацій і активістів. На сьогоднішній день МПР об`єднує більше тисячі молодих правозахисників, екологів, цивільних активістів, викладачів і тренерів у сфері правозахисної освіти молоді з Росії, Білорусі, України, Німеччини, Вірменії, Азербайджану, Італії, Франції і ін. Ряд лідерів МПР є експертами Ради Європи, а сама організація співпрацює з міжурядовими структурами (ОБСЄ, Рада Європи, Європейська комісія) і міжнародними організаціями.