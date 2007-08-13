Мінськ закликає етнічних білорусів повертатися з-за кордону додому

У Білорусі може бути прийнятий закон про співвітчизників за кордоном, який передбачає надання фінансової допомоги особам, які виявили бажання переселитися до країни на постійне місце проживання.

Як передає ГазетаRU, про це повідомив журналістам перший заступник начальника Департаменту з питань громадянства і міграції МВС Білорусі Олексій БЕГУН.

«Закон про співвітчизників за кордоном у комплексі регулюватиме взаємовідносини між державою і громадянами білоруської національності, які проживають за межами республіки, а також обумовлюватиме пільги і заходи державної підтримки для них», - сказав О.БЕГУН.

За його словами, в проекті закону обумовлюється можливість фінансової допомоги переселенцям, надання їм пільгових кредитів на придбання і будівництва житла, а також надання фінансової допомоги для інтеграції в суспільство. Крім того, ці особи планується звільнити від сплати державних мит при поданні клопотань про залишення на постійне місце проживання в Білорусі.

О.БЕГУН відзначив, що «категорія таких осіб дуже широка». За його даними, в 1989 році за межами БРСР проживали близько 2,5 млн. етнічних білорусів.