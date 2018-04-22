Чому оголосив голодування громадський активіст Вадим Гладчук?

1 серпня о 9 годині ранку поблизу офісу Тендерної палати України на Хрещатику було затримано голову НДО “Молодь - надія України”, редактора видання “Молодіжні хроніки” Вадима Гладчука якого звинувачують у вчиненні крадіжки два роки тому. За що ж насправді посадили громадського активіста? Версія потерпілого.

Напередодні Вадим Гладчук подав скаргу до Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві на дії народного депутата V скликання Олександра Ткаченка, який, за словами Гладчука, нібито "погрожував" йому порушенням кримінальної справи та арештом за пікетування Тендерної палати України на знак протесту проти порушень законодавства про державні закупівлі .

1 серпня під час пікетування Тендерної палати міліціонери запросили Гладчука проїхати у відділок під приводом необхідності його участі у слідчих діях за цією заявою. Натомість повезли у Солом’янський районний відділок міліції, пред’явили звинувачення у вчиненні крадіжки 2 роки тому і посадили до камери попереднього затримання.

Гладчук категорично заперечив свою причетність до скоєння будь-якого кримінального злочину. Скориставшись правом останнього дзвінка, він повідомив інформаційній агенції УНІАН, що вважає порушення даної кримінальної справи незаконним та замовним. В той же день він оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти порушення своїх громадянських прав. Голодування триває вже 12 днів, бо 3 серпня на вимогу слідчого Солом’янський районний суд постановив продовжити строк затримання Гладчука до 10 діб, а в п’ятницю 10 серпня суд постановив продовжити строк затримання Гладчука ще на 2 місяці.

За словами матері активіста Раїси Гладчук, вже через три дні голодування її синові стало зле, і Вадима Гладчука госпіталізували до лікарні швидкої допомоги. Однак під тиском правоохоронців його скоро виписали і повернули до камери. Потім така коротка госпіталізація кілька разів повторилася.

- У Вадима виникли проблеми із серцем і з шлунком, почався панкреатит, був серцевий напад. Лікарі мені кажуть: якщо він голодуватиме ще тиждень, може не вижити. Ви б бачили, що відбувається! В останній раз його привезли на суд о пів на першу, а судили о пів на восьму. Двічі приїзжала швидка допомога. Коли я звернулася до слідчого і попросила припинити це знущання, він сказав, що посадить Гладчука на 6 років, а для початку – в “прес-камеру”. Наскільки я розумію, це був натяк на побиття та інші тортури. Я на свої власні очі бачила, як слідчий Дьордяй в кабінеті судді Губко сам набирав на комп’ютері постанову про продовження строку затримання,- розповідає Раїса Гладчук.

Олег Мусієнко, адвокат Вадима Гладчука, вважає звинувачення проти свого клієнта абсурдними і безпідставними:

- Кримінальна справа № 09-11982 порушена 27 червня 2005 року. Гладчук же підозрюється у скоєнні злочину 30 серпня 2005 року. Таким чином, кримінальна справа порушена за два місяці до вчинення так званого злочину. До речі, у Гладчука є доведене алібі: у цей час він відпочивав на морі з матір’ю. У цій справі слідчими допущено безліч порушень. Гладчука жодного разу не викликали в міліцію протягом двох років. Всупереч положенням статей 22, 98 КПК України, не наведено конкретних обставин скоєння злочину. Наприклад, стверджується, що 30 серпня 2005 року, знаходячись на будмайданчику напроти будинку №55 по вул. Бориславська, Гладчук “з корисливих спонукань іззастосуванням насильства... відкрито викрав будівельні інструменти, спричинивши... майнову шкоду на загальну суму 32 835 грн.”. Мені не змогли дати конкретної відповіді на питання, про які інструменти йдеться і в чому виразилося насильство. Нарешті 10 серпня слідство пред’явило Гладчуку інше смішне звинувачення замість цього: нібито він викрав два ящики цвяхів та дві рулетки загальною вартістю 1128 грн 05 коп...

Адвокат вважає, що, продовжуючи термін утримання Гладчука під вартою, суд порушив конституційний принцип рівності сторін у представленні доказів і “підіграв” слідству.

- Я 7 годин був на ногах, очікуючи засідання. Воно тривало всього 15 хвилин, суддя не захотіла досліджувати і брати до уваги аргументи захисту, не захотіла відпускати Гладчука на поруки та під заставу. В зв’язку з небезпекою, що загрожує життю парламентського журналіста, факсом і електронною поштою до Європейського суду з прав людини згідно параграфу 39 Регламенту цього суду направлено клопотання щодо термінових тимчасових заходів -призупинення рішення про позбавлення волі Вадима Гладчука,- заявляє Олег Мусієнко.

Володимир Чемерис, член правління НДО “Інститут Республіка” і член громадської ради при Міністерстві Внутрішніх Справ, поставив питання про затримання Гладчука на рівні міністерства – але й це не допомогло звільнити громадського активіста.

- Я зустрівся з заступником міністра - начальником Головного слідчого управління Василем Боднаром. У мене склалося враження, що справу Гладчука не замовило керівництво МВС. Якщо це і замовлення, то не зсередини МВС – можливо, від політиків. Боднар дізнався про справу Гладчука тоді, коли я подзвонив іншому заступнику міністра, Василю Фатхутдінову. Той зайшов до Боднаря, щоб дізнатися, хто такий взагалі Гладчук і що це за справа. Боднар сказав мені, що слідство не буде просити суд продовжити термін утримання під вартою і в п’ятницю Гладчука звільнять. Тому для мене було несподіванкою, коли зателефонувала мати Гладчука і повідомила, що її синові продовжили термін утримання під вартою. Сподіваюся, що слідство зрозуміє недоцільність цього і в понеділок Гладчука звільнять, - повідомляє Володимир Чемерис.

Чому ж усе-таки посадили Вадима Гладчука? Найбільш достовірною версією, на думку потерпілого, є корупційна.

Головне контрольно-ревізійне управління України виявило, що внаслідок недосконалості законодавства у сфері держзакупівель бюджет тільки за перше півріччя 2007 року втратив близько 930 млн. гривень. Реальна сума збитків для держави є в десятки разів більшою, бо недоліки, на які вказує ГоловКРУ, існують з 2002 року. Саме тоді підприємці Антон Яценко та Володимир Врублевський зареєстрували патенти на «Зразки тендерної документації» (свідоцтво ПА №5086 від 17.01.2002), «Методику оцінци тендерних пропозицій» (свідоцтво №6443 від 22.10.2002) та «Методику проведення перевірки виконання замовниками вимог діючого законодавства при закупівлі товарів, робіт і послуг за державний кошт» (свідоцтво №6443 від 14.08.2002), що дублюють норми законодавства у сфері держзакупівель (!) – тобто, виконуючи закон, підприємства і установи змушені виконувати запатентовані дії.

Користуючись такою правовою колізією, у систему державних закупівель був залучений Центр тендерних процедур, серед засновників якого знову значилися прізвища Яценко і Врублевський і у якого учасники держзакупівель, за дорученням Кабміну від 13 січня 2003 року №2018/87, за бюджетні кошти змушені були купляти тендерну документацію (що є “інтелектуальною власністю” зазначених осіб). Починаючи з 2002 року Головне контрольно-ревізійне управління України неодноразово вказувало на негативні наслідки залучення в систему державних закупівель тендерної документації (інтелектуальної власності) ТОВ "Центр тендерних процедур". Коли Верховна Рада вирішила переглянути закон про державні закупівлі, завдяки недолікам якого існує ця схема викачування грошей з держбюджету, найбільш впливових народних депутатів залучили до “громадського контролю” над системою державних закупівель за допомогою так званої спілки громадських організацій “Тендерна палата України”. Вадим Гладчук стверджує – “депутатів взяли в долю”, натякаючи на політичну корупцію.

Згідно з висновком Тендерної палати України від 22.05.2006 № в-47/05/01, на сьогодні лише портал "Державні закупівлі України", яким володіє ТОВ "Європейське консалтингове агентство", відповідає вимогам Закону щодо оприлюднення інформації про державні закупівлі в мережі інтернет. Таким чином, “громадські контролери” з Тендерної палати підштовхують державні підприємства і органи місцевого самоврядування віддавати бюджетні гроші “консалтинговій” фірмі.

Непрозорі схеми у сфері держзакупівель заважають чесній конкуренції між продавцями товарів та послуг органам влади та державного самоврядування, вважає В. Гладчук. Адже виконувати вимоги “Тендерної палати України” без впевненості у перемозі в тендері є невигідним для переважної більшості приватних підприємств, а тендер визнається недійсним, якщо у ньому не взяли участь більше одного “приватника”. Таким чином діюче законодавство і Тендерна палата заохочують розпорядників бюджетних коштів створювати кишенькові бізнес-структури для фіктивної участі в тендерах.

Там, де розпорядники бюджетних коштів не створили такої конкуренції, казначейство не виділяє гроші на проведення життєво важливих робіт. Наприклад, вже три місяці нема гарячої води в житловому будинку на вул. Остапа Вишні, 5 в Печерському районі Києва, тому що районна адміністрація не може без тендера виділити гроші на ремонт теплоцентралі, а у тендері ніхто не хоче брати участь – умови є невигідними.

- Я називаю авторів таких рішень тендерною мафією, бо мафія – це коли злочинці, казнокради стали владою,- каже Вадим Гладчук, - Тендерна мафія безжальна щодо тих, хто заважає їй розкрадати бюджетні гроші.

Ситуацію прокоментували правозахисники.

- Ми можемо триматися різних поглядів про те, чи все добре в царині держзакупівель – особисто я гадаю, там не все добре. Але арешт публічної людини у кримінальній справі, нібито поруешній ще в 2005 році за два місяці до дати скоєння злочину – це немислима справа,- стверджує Едуард Багіров, голова «Міжнародної ліги захисту прав громадян України».

- Відомих громадських діячів, таких, як Вадим Гладчук, можна затримувати тільки в крайньому випадку, за наявності «залізних» підстав. Тут навіть формальних підстав для затримання не було, а в МВС тільки зітхають і показують пальцем вгору. Очевидно, зараз, коли складаються партійні списки, Гладчук комусь дуже заважав в них потрапити, піднімаючи незручну тему корупції. Таких серйозних порушень прав людини відносно громадських активістів не було вже давно,- заявив виконавчий директор Української Гельсинської Спілки Володимир Яворський.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА (за даними Київської міської територіальної виборчої комісії).

Гладчук Вадим Федорович народився 9 лютого 1975 року в Києві. Громадянин України. Не одружений. Позапартійний. Судимості відсутні.

Здобув медичну і вищу економічну освіту, в 1994-1996 рр працював на швидкий медичній допомозі.

З 1997 року помічник-консультант кількох народних депутатів України, з 2000 по 2002 рік - помічник-референт депутата Київської міської ради. Спеціалізувався на питаннях соціального захисту киян, молодих громадян України. У 2002 та 2006 рр безуспішно балотувався на посаду Київського міського голови.

Засновник Всеукраїнського молодіжного об`єднання "Молодь - надія України". У 1997-2005 роках ця організація провела громадянську кампанію за збереження студентських пільг і скасування загального військового обов`язку, проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві, зростання цін на проїзд в громадському транспорті.

З 2000 року - парламентський журналіст. У 2000-2001 рр випускає телепрограму "Молодь - надія України". Нині працює головним редактором газети "Молодіжні Хроніки" і сайту “Громадянський спротив України” (www.sprotiv.info).

Юрій Шеляженко