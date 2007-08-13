У Парижі відкрито виставку, присвячену масовим розстрілам українських євреїв

У Меморіалі Шоа в Парижі (Франція) відкрито виставку «Масові розстріли українських євреїв (1941-1944): Шоа від куль».

Як пише французька газета Le Figaro, Меморіал Шоа зображує невідомі досі епізоди Другої світової війни, які стосуються різні нацистами українських євреїв, по свідченнях, що були зібрані отцем Патріком ДЕСБУА, дід якого був депортований в Раву-Руську і бачив євреїв, яких розстрілювали.

“За допомогою історичних документів і особливо завдяки знятому відео свідчень очевидців, які зібрав отець ДЕСБУА, бачимо особливо нещадну організацію цієї різні. Опис методології вбивств, фотографії того часу та результати археологічної експертизи п`ятнадцяти загальних поховань, здійсненої в серпні 2006 року на території комуни Буська, жахають до такої міри, що відвідання виставки не радиться дітям і підліткам”, - пише Le Figaro.

П. ДЕСБУА працював над створенням виставки близько 3 років. Аналізуючи архівні дані та випущені німцями звіти, він визначив місце і відправився на пошуки літніх людей, які були очевидцями різанини. Після отримання трьох однакових свідчень П. ДЕСБУА вдалося визначити місця розташування забутих братських могил. “Сьогодні, їх локалізовано близько п‘ятисот”, - розповідає Софі НАЖІСКАРД, яка забезпечує загальне управління виставкою. “Ці могили, таким чином, можуть тепер бути збережені і вшановані”, - додає вона.

Як пише французьке видання, близько півтора мільйони людей було знищено під час окупації Радянського Союзу німецькими військами в 1941-1944 роках. Деякі з них були депортовані в табори, проте величезна кількість жертв була масово розстріляна, особливо мобільними групами Einsatzgruppen, а також СС, німецькою поліцією та місцевими колабораціоністами. “Пам`ятник Шоа має делікатну місію нагадати про це”, - зазначає Le Figaro.

Виставка, відкрита до 30 листопада. Вхід вільний.