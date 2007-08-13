Змінено перелік документів для перетину українсько-російського кордону

Україна і Росія обмежили список документів для перетину кордону між країнами. Про це повідомили у департаменті комунікацій влади і громадськості секретаріату Кабінету міністрів України.

Зокрема, з переліку документів, якими можна користуватися для перетину українсько-російського державного кордону, вилучені посвідчення особи генерала (адмірала) Збройних сил України, посвідчення особи офіцера військових сил, посвідчення особи прапорщика (мічмана) військових сил України, квиток військовослужбовця військових сил України.

Відповідно до положень угоди між країнами, громадяни України можуть в`їжджати, виїжджати, знаходитися і пересуватися по території Російської Федерації на підставі одного з дев`яти документів: паспорти громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного і службового паспортів, проїзного документа дитини, свідоцтва про народження для дітей у віці до 16 років, посвідчення особи моряка, посвідчення на повернення до України і посвідчення члена екіпажу літака.

Громадяни Росії перетинатимуть держкордон України на підставі одного з восьми документів: паспорта громадянина РФ, закордонного паспорта громадянина РФ, дипломатичного і службового паспортів, паспорта моряка, свідоцтва про народження для дітей у віці до 14 років із вказівкою приналежності до громадянства РФ, свідоцтва про повернення в РФ, свідоцтва члена екіпажа літака.

Угода вступає в силу через 30 днів з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для цього.