Семінар ”Правові засади діяльності ЗМІ під час позачергових парламентських виборів” для харківських і полтавських журналістів

Харківське відділення Комітету виборців України запрошує головних редакторів, відповідальних секретарів і журналістів преси, радіо та телебачення Харківщини та Полтавщини відвідати одноденний семінар "Правові засади діяльності ЗМІ під час позачергових парламентських виборів 2007 року". На семінарі провідні фахівці з питань виборчого права й організації виборчого процесу разом із учасниками семінару детально обговорять такі теми:

1. Законодавче регулювання статусу ЗМІ в ході передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України;

2. Обмеження свободи ЗМІ під час виборчої кампанії 2007 року;

3. Фінансовий аспект взаємодії ЗМІ та партій/блоків. Укладання договорів на розміщення політичної реклами.

Семінар планується провести у інтерактивній формі. Також запрошуються представники прес-служб партій для участі в у круглому столі у фінальній частині семінару, де будуть обговорюватись проблеми взаємодії прес-служб учасників виборчих перегонів і журналістів, питання журналістської етики та зміст роботи мас-медіа в день голосування.

Семінар відбудеться 15 серпня 2007 року в конференц-залі бізнес-центру "Телесенс" (м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1). До місця проведення семінару можна дістатись автобусом, тролейбусом чи маршрутним таксі від станцій метро "Університет" або "Радянська" (на сел. Жуковського, зупинка "Манеж" або "Телесенс"). Початок реєстрації о 9:30. Тривалість семінару з 10:00 до 15:30. Оскільки кількість учасників обмежена, прохання заздалегідь акредитуватись. Від однієї організації можуть бути присутніми не більше 2-х представників.

За додатковою інформацією звертатись за тел. 8 (057) 7551864, 7199936, +380 (50) 9845680 (керівник проекту - Наталія Слюсар).