У Биковні під Києвом знайдено ще сім польських поховань

Чергові 7 польських поховань відкрила дослідницька експедиція Ради охорони пам`ятників (ROPWiM) на кладовищі жертв НКВС в Биковні під Києвом.

Як передає PAP, про це повідомив секретар ради Анджей ПШЕВОЗНИК.

Предмети, знайдені на території поховань, вказують на те, що там поховані люди з «українського списку страчених», - сказав А. ПШЕВОЗНИК.

«Робота нашої експедиції продовжена, і ми сподіваємося, що закінчимо її, як і планували, до кінця вересня. З точки зору закону, нас не стосується та суперечка [суперечка між Інститутом національної пам`яті в Києві і українською Комісією з реабілітації жертв війни і політичних репресій щодо права на пошук залишків жертв сталінізму в Биковні під Києвом – УНІАН]. Ми діємо згідно домовленості, підписаною польською стороною з українською міжвідомчою комісією», - заявив А. ПШЕВОЗНИК.

Як повідомлялося раніше, у зв`язку з конфліктом між українськими інституціями, які займаються реабілітацією жертв комуністичного режиму, група польських експертів, направлених у Биковню організацією ROPWiM, кілька разів намагалася приступити до пошуків на місцевому кладовищі, після чого була вимушена перервати свою роботу.

Поляки приїхали в Биковню на початку серпня, щоб підтримати українську комісію у пошуках масових поховань жертв НКВС, які поховані в лісовому масиві на території п`яти гектарів. Проте початок робіт затримався.

У понеділок, 6 серпня, у Биковні з`явилися представники українського Інституту національної пам‘яті, які стверджували, що дії міжвідомчої комісії незаконні. Вони зажадали перервати пошуки.

Заступник керівника українського ІНП Роман КРУЦИК, який відвідав місце пошуків, повідомив, що ліс в Биковні як місце поховання жертв політичних репресій належить його інституції і робота міжвідомчої комісії йде всупереч закону.

“До польської сторони у нас немає ніяких претензій. Проте ми звинувачуємо сторону, яка запросила польську експедицію (українську міжвідомчу комісію), в протизаконних діях. Дослідження, проведені в Биковні з порушенням процедур, можуть бути оскаржені будь-яким експертом або ученим”, - заявив Р. КРУЦИК в розмові з польськими журналістами, пише gazeta.pl.

Інформація про масові поховання в Биковні була оприлюднена в кінці 80-х років. Дослідження, проведені тут в 2001-2004 роках показали, що це найбільше в Україні кладовище жертв комунізму. Кількість похованих оцінюється в 100-120 тисяч.

Українська влада проінформувала польський Інститут національної пам`яті, що в Биковні також знайдені останки польських офіцерів, узятих в полон після нападу СРСР на Польщу в 1939 році і розстріляних в 1940. Польські фахівці приступили до пошукових робіт влітку минулого року; на даний момент досліджено півтора гектари території.

За результами тримісячних досліджень, було знайдено 195 поховань із залишками жертв НКВС, серед них 21 загальна могила поляків із так званого українського списку страчених. За інформацією польської преси, у цьому списку майже 3,5 тисяч громадян Польщі, заарештованих НКВС на Західній Україні.

Згідно з наказом Лаврентія БЕРІЇ про розформування в`язниць НКВС у західних областях сучасної України і Білорусі від 22 травня 1940 року, поляків перевезли у в`язниці центральних областей СРСР у Києві, Харкові, Херсоні і там розстріляли весною 1940 року.

У так званих українському і білоруському списках страчених фігурує загалом 7,3 тисяч поляків, пише gazeta.pl.