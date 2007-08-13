Розширені збори Громадської Ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань з обговорення проекту Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України

14 серпня о 12.00 - Відбудуться розширені збори Громадської Ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань з обговорення проекту Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України /на виконання Розпорядження Президента України від 21.05.2007 № 110/2007/ (вул. Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-07;461-86-14 до 18-30 13 серпня.

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