Міжнародні експерти відзначили чергове погіршення ситуації в Україні з демократією у 2011 році.

Про це заявив заступник голови партії «Батьківщина», колишній віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, через владу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ситуація з демократією в Україні значно погіршилась.

«Наша держава у черговий раз скотилися у рейтингу демократії: з категорії країн з недосконалою демократією Україну перевели до держав з «гібридним режимом». І це за два роки режиму ЯНУКОВИЧА», - наголосив Г.НЕМИРЯ.

Згідно з рейтингом демократії Democracy Index 2011 аналітичної групи Economist Intelligence Unit британського журналу The Economist, цього року Україна посіла 79 місце з-поміж 167 держав, експерти віднесли її до «гібридних режимів», у яких вибори проводяться під контролем влади, а громадянських свобод дотримуються частково.

У 2010 році Україна займала 67-му позицію і була у категорії держав з недосконалою демократією. В рейтингу 2008-го року Україна посідала 53-тє, а в 2006-му – 52-ге місце.

За словами колишнього віце-прем‘єр-міністра України, ситуація з демократією в Україні погіршилася навіть у порівнянні з минулим роком: у звіті The Economist звертається увага на політично-вмотивовану справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, згортання політичних свобод в Україні, включаючи право на мирні зібрання та свободу слова, зростаючу присутність міліції на вулицях країни та погіршення відносин з ЄС.

У прес-службі партії нагадають, що 2010 року Україна посіла останнє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод (дослідження Heritage Foundation та Wall Street Journal), спостерігався найбільший занепад демократії серед всіх країн Європи у рейтингу демократії країн світу («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit) та падіння на 42 сходинки в рейтингу свободи слова, що його складають "Репортери без кордонів".