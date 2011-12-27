Навіщо міліція оточила новорічну ялинку на Майдані?

Я живу у центрі міста і щодня мимоволі спостерігаю «роздягання» та «одягання» центральної столичної ялинки. Це вже стало приводом для жартів та чорного гумору.

Спочатку її тиждень «одягали» - люди на спеціальних машинах з підйомниками замотували ялинку в гірлянди, як мумію фараона в бинти. Минулої п’ятниці ті самі люди цілий день усе це знімали, щоб потім тими ж таки гірляндами обкрутити знову, тільки тепер не зліва направо, а справа наліво.

А сьогодні зранку вулиця Городецького перекрита, і, як це не смішно, але ті самі машини, ті самі люди знову знімають гірлянди. Тільки тепер замість роззяв під ялинкою, усюди на Майдані та в підземних переходах (виходи з яких майже всі закриті) – купа міліції та “космонавтів” у касках та бронежилетах (“Беркут”, напевне). І все це під веселеньку музику, що лунає з динаміків на Майдані.

“А чому все перекрито?” - запитую молодика у формі.

“Поняття не маю, мені сказали стояти, я і стою”, - відповідає той.

“А хіба не зрозуміло? - каже якийсь перехожий. – Сьогодні саміт Україна – ЄС, тож вони під виглядом охорони ялинки, оточили Майдан, аби люди, бува, не вийшли... Бояться, що в Європі побачать невдоволення народу владою...

Отож ялинка стала черговим проявом страху нашої влади перед своїм народом і Майданом. Страху настільки тваринного й потужного, що їх не зупиняє навіть усе те безглуздя з постійним перевдяганням новорічного дерева одними й тими ж гірляндами, тільки «у профіль».

Іду по Майдану, навколо жартують перехожі – хтось каже, що ця ялинка тепер стоятиме завжди. Просто на теплу пору року її зачохлять, а на свята надягатимуть святкові чохли – так, наприклад, на День Перемоги – з камуфляжним візерунком. Або: нам треба було б ялинку у формі вінка, і нарядити яйцями – для повного кайфу...

А ще цікаво, чи усвідомлюють люди, які щодня одягають і роздягають конусовидну зелену споруду, всю абсурдність своєї роботи?...

...Прочиняю скляні двері до підземного “Глобуса”. У сусідні двері проскакує хтось у формі, касці, бронежилеті й з зброєю. І біжить повз святкові вітрини магазинів. Мабуть, у туалет... Цікаво, що наявність озброєних вояків у таких мирних місцях, як підземний перехід на Майдані або Маріїнський парк, уже нікого не дивує. Люди навіть не звертають на них уваги.

Оце вам і Різдвяна атмосфера...

Євгенія Ляшко, Київ