Блогерів змусять реєструватися під реальними іменами

Шанхай став ще одним великим китайським містом, влада якого запровадила обов`язкову ідентифікацію для користувачів мікроблогів і соціальних мереж. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє The Daily Telegraph. За даними видання, громадяни повинні повідомляти свої реальні дані місцевій владі. Після цього вони зможуть і далі використовувати псевда для публікації повідомлень в Мережі.

Як зазначає Сіньхуа, правило діє для нових користувачів, але скоро воно пошириться на всіх. Рішення було прийнято, щоб "сприяти розвитку здорової інтернет-культури" і "підвищити якість управління соціальними мережами і програмами обміну миттєвими повідомленнями", передає агентство повідомлення шанхайської адміністрації.