Студенти просять покарати винних у порушенні їх прав на пільговий проїзд літом

Українська асоціація студентського самоврядування звернулася до Генеральної прокуратури України із проханням притягнути до відповідальності членів Кабінету міністрів України, винних у "бездіяльності щодо поновлення пільг студентів на проїзд залізницею у літні місяці".

Про це йдеться в офіційній заяві асоціації, текст якої має в розпорядженні УНІАН

“Право студентів на пільговий проїзд впродовж всього року передбачене статтею 9 Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді” від 5 лютого 1993 року № 2998-XII та незаконно обмежене постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 р. № 541 “Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України”, - йдеться у тексті заяви.

18 червня 2007 року УАСС офіційно звернулася до Кабінету Міністрів України з вимогою відновлення в повному обсязі обмежених студентських пільг, однак, як повідомляють в асоціації, цей лист, як і численні звернення студентів на його підтримку, лишилися без відповіді.

“У липні та серпні більшість студентів проходять практику, яка є офіційною частиною навчального процесу, а тому вони мають повне право користуватися знижками на проїзд”, - вважає голова секретаріату УАСС Олексій КЛЯШТОРНИЙ. Крім того, додав він, “студентам пільги потрібні й для поїздок на відпочинок, адже держава повинна дбати про збереження їх здоров’я”.

За словами О.КЛЯШТОРНОГО, проблема пільг порушувалася студентськими організаціями неодноразово. Востаннє – на парламентських слуханнях, присвячених проблемам молоді 20 грудня 2006 року. Тоді ж, за словами О. КЛЯШТОРНОГО, віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК пообіцяв, що питання пільг буде вирішено до кінця навчального року.