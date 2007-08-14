Мати забитого до смерті солдата Рибки отримає 200 тисяч гривень

Мати забитого до смерті сержантами солдата Олександра Рибки з Бердичева отримає 200 тис. грн. моральної шкоди. Як повідомляє Житомирський міський сайт zhitomir.info, таке рішення ухвалив військовий суд Житомирського гарнізону.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з вироком суду, вбивці рядового О.Рибки - 20-річні сержанти Юрій ЛУК’ЯНЕНКО та Дмитро ПУХ проведуть за гратами п’ять та сім років, відповідно.

Мати забитого до смерті солдата, за рішенням суду, отримає 200 тис. грн. Крім того, військова частина, де служив її син, також повинна заплатити жінці 4018 грн. матеріальних збитків та 50 тис. грн. - сестрі загиблого.

Суддя Анатолій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ у коментарі журналістам зазначив, що термін ув’язнення ”невеликий, оскільки засуджено сержантів не за вбивство, а за тяжкі побої, що спричинили смерть”. При цьому він зазначив, що ”прокурор вимагав, відповідно, 6 та 8 років тюрми, однак суд має бути гуманним, тому ми зменшили термін ув’язнення”.

Командирів частини, де служив О.Рибка, звільнили зі служби та позбавили військових звань.

Довідка УНІАН. Олександр Рибка був призваний в армію минулої осені з Бердичева Житомирської області, але відслужив лише 20 днів. За 10 днів до смерті він написав лист матері з учбового центру ”Десна” Чернігівської області, де просив його забрати додому за будь-яку ціну. Вночі після присяги, 27 листопада 2006 року, його забили ногами до смерті сержанти ”Десни”.